Kayhan Yıldızoğlu'na eski eşi böyle veda etti. Mesajı okuyanlar gözyaşlarını tutamadı

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Yıldızoğlu’nun yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan öldüğü öğrenildi.

Efsane oyuncunun ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini ve sinema dünyasını yasa boğdu.

Kayhan Yıldızoğlu’nun eski eşi Suna Yıldızoğlu, duygusal bir veda mesajı yayınladı. Yıldızoğlu, eski eşinin soyadını taşımaktan ötürü gurur duyduğunu vurguladı.

Suna Yıldızoğlu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"İç dünyamı keşfeden insan, ne kadar çok öğrendim senden.Aşk bitince sevgi ve saygıyla dostluğumuz sürdü. Zeki, esprili, kültürlü, bilgili insan, hep soyadını taşımaktan onur duyduğum insan, huzur içinde uyu...Annem ve babam gibi hep kalbimde hep yaşıyor olacaksın."

Suna Yıldızoğlu ve Kayhan Yıldızoğlu 1976 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncuların evliliği 2 yıl sürmesine rağmen boşandıktan sonra dostlukları yıllarca devam etti.