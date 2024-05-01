Kayınbiraderi tarafından vurulan adam öldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir çocuk babası Samet Gençdal, ismi henüz öğrenilemeyen kayınbiraderi ile tartışmaya başladı.

Gençdal, tartışmanın kısa sürede büyümesi ile kayınbiraderi tarafından tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı ise çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan ağır yaralı Gençdal, bir gün sonra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gençdal'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Polis ekipleri, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.