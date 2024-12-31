Kayınbiraderini tabancayla öldürdü! Tartışma kanlı bitti

Olay, 27 Aralık'ta Alparslan Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma sırasında M.G., kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan'a tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gholamaıan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. M.G., polis tarafından gözaltına alındı. Gholamaıan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İran'a gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sokak ortasında 'Ne bakıyorsun' tartışması kanlı bitti: Biri ağır 4 yaralı

Antalya'da 'yan bakma' tartışması kanlı bitti