Kayınbiraderini tabancayla öldürdü! Tartışma kanlı bitti

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Kayınbiraderini tabancayla öldürdü! Tartışma kanlı bitti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, İran uyruklu M.G. (40), kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan'ı (31) tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, 27 Aralık'ta Alparslan Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma sırasında M.G., kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan'a tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Gholamaıan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. M.G., polis tarafından gözaltına alındı. Gholamaıan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İran'a gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartıştığı kayınbiraderini öldürdü

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