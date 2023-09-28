Kayınpeder damadını döverek öldürdü

Konya’da bir kişi tartıştığı damadını sopayla darp etti. Damat hayatını kaybederken, şüpheli kayınpeder gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Kayınpeder damadını döverek öldürdü

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesi 15523. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi.

İddiaya göre, 27 yaşındaki Selahattin Güngör, eşiyle kavga etti. Kavgadan haberdar olan kayınpeder Veysel A. damadı Selahattin Güngör’ün bulunduğu eve gelerek kızı ve 2 torununu evden uzaklaştırdı. Daha sonra ikili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Veysel A., yanında bulunan sopayla damadını darp ettikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Selahattin Güngör’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı Veysel A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Selahattin Güngör’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı Veysel A.’nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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