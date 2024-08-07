Kayınpeder damadını öldürdü

Kaynak: İHA
Kayınpeder damadını öldürdü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç adam damadını başından kurşunladı. Hastaneye kaldırılan damat hayatını kaybetti.

Silahlı saldırı 5 Ağustos günü Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi'nde yaşandı. Kayınpeder H.B. ile damadı Murat Usal (35) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B. yanındaki silahıyla damadı Murat Usal'ın başına ateş etti.

Murat Usal başına isabet eden mermiler sebebiyle kanlar içinde yere yığılırken kayınpeder H.B. ise olay yerinden ayrıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat Usal Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan kayınpeder H.B. ise gözaltına alındı.

Omurilik kısmında büyük hasar olduğu öğrenilen Murat Usal 2 günlük yaşan savaşını kaybetti. Usal'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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