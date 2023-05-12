Kayınpeder katilini şok eden ceza

İHA'nın haberine göre, Şişli'de 23 Haziran 2022'de aralarında husumet bulunan kayınpederi Mahir Sertçelik'i önce aracıyla ezen daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle vurarak öldüren sanık damat Ersin Sertçelik’in yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ersin Sertçelik ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Mahir Sertçelik’in kızı Meral ile eşi Elmas Sertçelik de katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin beyanda bulunan müştekiler, sanık Sertçelik’in ölene kadar hapiste kalmasını ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Sanık Ersin Sertçelik ise savunmasında, "Bu işte tasarlama yok, yalan beyanda bulunuyorlar. Keşke olmasaydı, yaşanmasaydı. Çok pişmanım’’ ifadelerini kullandı.

"ADALETE SIĞINIYORUM"

Daha sonra son sözü sorulan Sertçelik, ‘’Mahkeme, yani siz daha iyisini bilirsiniz. Ben adalete sığınıyorum’’ diye konuştu.

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ersin Sertçelik'i, maktul Mahir Sertçelik’i bilerek ve isteyerek ‘kasten öldürme’ suçundan herhangi bir indirim uygulanmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli damat Ersin Sertçelik'in beyanına göre, maktul kayınpeder Mahir Sertçelik'in resmi nikahlı eşi dışında başka bir kadınla ilişkisinden dolayı kayınvalidesinin şüphelinin evine taşınması nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunduğu; müşteki ve tanıkların beyanlarına göre ise şüpheli Ersin'in, maktulün kızı olan eşiyle arasındaki boşanma davası nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunduğu aktarıldı.

CİNAYETİ DURUŞMA SONRASI İŞLEDİ

İddianamede, olay günü olan 23 Haziran'da İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde şüpheli Ersin'in, maktul Mahir'e yönelik hakaret ve tehdit eylemleri konulu bir davanın görüldüğü, duruşmada taraflar arasında gerginlik olduğu, bu nedenle de duruşma salonuna güvenlik çağrıldığı ve duruşma sonrasındaysa tarafların ayrı ayrı salondan çıkarıldıkları kaydedildi.

YERE YIKTI

Şüpheli damadın duruşma sonrasında evine gittiğinin belirtildiği iddianamede şüphelinin beyanına göre, ölen babasına ait pompalı tüfeği alarak kayınpederi Mahir'in çalıştığı işyerine abisine ait araçla gittiği, maktulün mesai saatlerini ve geçeceği yeri bilmesi nedeniyle aracını park ederek beklediği, kayınpederinin çıktığını görünce ise araçla gelerek maktule çarptığı ve kayınpederini yere yıktığı belirtildi.

GERİ DÖNÜP BİR KEZ DAHA VURDU

İddianamede, şüphelinin daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfeği alarak yere düşen kayınpederinin yanına geldiği, yakın mesafeden kayınpederine 4 el ateş ettiği, eylemlerine son verip ayrılmak üzere birkaç adım geri geldikten sonra ise yine geri dönerek yerde yatan yaralı maktule 1 kez daha yakın mesafeden ateş ettiği aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ersin Sertçelik'in 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.