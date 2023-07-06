Kayınpedere kalp krizi geçirten damat dehşeti

(DHA) Sarıyer Pınar mahallesinde Erdal Şahin, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi S. Şahin’i pompalı tüfekle vurdu.

Erdal Şahin daha sonra aynı tüfekle intihar etti. S. Şahin’in eşi ve Erdal Şahin’in kayınpederi Mehmet Şahin eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.

ÜÇÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Şahin polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu, Erdal Şahin, eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesinin öldüğü tespit edildi.

KAYINPEDERİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan Mehmet Şahin’in de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Pınar Mahallesi’nde akşam saat 19.45 sıralarında intihar konusuyla ilgili gelen ihbar üzerine olay yerine güvenlik görevlileri ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede Erdal Şahin, eşi Nazlı Şahin ile kayınvalidesi S. Şahin’in hayatını kaybettiği ve Erdal Şahin’in yanında bir tüfek olduğunun görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, edinilen ilk bilgilere göre çift arasın tartışma çıktığı, Erdal Şahin’in önce kayınvalidesini, ardından eşini tüfekle vurduktan sonra intihar ettiğinin anlaşıldığı ifade edildi.