Kayınpederini kasığından vurdu

Kaynak: İHA

Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşinin babasını dün sokak ortasında tabancayla vuran şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Silahlı saldırı Paşacık Mahallesi 1669 Sokak'ta yaşandı. 31 yaşındaki T.İ., 2 yıl önce boşandığı 26 yaşındaki eşi B.N.Ç.'nin babası 51 yaşındaki M.Ç. ile telefonda tartıştı. T.İ. telefonla tehdit ettiği eski kayınpederine, “Seni öldüreceğim in aşağıya” dedi.

Bunun üzerine evden çıkan M.Ç. eski damadı tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Sol kasık kısmından yaralanan M.Ç. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İlk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan eski damat T.İ. polis ekiplerince kısa sürede suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

T.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Aksaray Adliyesine sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye getirilen zanlı eski damat T.İ., gazetecilerin, “Neden vurdun?” sorusuna, “Namuslu ve şerefli yaşasın diye vurdum” şeklinde cevap verdi.

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