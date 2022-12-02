2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayınvalidesine cinsel tacizden yargılanan damada 6 yıl hapis

Kayınvalidesine cinsel tacizden yargılanan damada 6 yıl hapis

Bolu'da kayınvalidesine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, son kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Bugüne kadar kendisiyle 4-5 kez yakınlaşmamız oldu" diyen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 15:00
Takip Et

Kayınvalidesine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan damada 6 yıl hapis

Kayınvalidesine cinsel tacizden yargılanan damada 6 yıl hapis
+
Aa
-

Olay, 2019 yılında Bolu'nun merkeze bağlı Civril köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki V.D., damadı R.A. ile kızını ziyarete geldi. Kızı ve damadının yanında yaklaşık 23 gün kalan V.D., Bolu merkezde bulunan akrabalarına gitmek için R.A.'dan yardım istedi. R.A.'nın aracına binerek yola çıkan V.D, otomobil içerisinde damadı tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti. Kayınvalidesinin şikayeti üzerine R.A. hakkında "kan veya kayın hısım ilişkisinde bulunan kişiye karşı cinsel saldırı" suçundan dava açıldı.

Cinsel saldırı iddiasıyla açılan davanın duruşması, Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmada dinlenen kayınvalide V.D., damadı ve kızının 10 yıldır evli olduğunu ve şiddetli geçimsizlik problemi yaşadıklarını belirterek, "Olay akşamı damadımla akrabamın yanına gitmek isterken, beni ıssız bire yere götürdü. Zorla beni öpmeye başladı, sonra da arabanın dışına çıkardı. Burada da tacizlerini sürdürdü. Çantamdan çakıyı çıkarıp, ‘Seni öldürürüm. Beni gideceğim yere bırak’ diye bağırdım ve tacizden vazgeçti. Hatta kendisine ‘Bırak beni, ben bir anneyim’ diye de bağırdım. Kendisinden şikayetçiyim. Bu olaydan sonra çok çirkin olaylar da ortaya çıktı. Yengem beni arayıp, damadımın aynı olayı kendisine de yaptığını, ayrıca amcasının kızına da cinsel istismarda bulunduğunu hatta amcasının korktuğundan dolayı evini taşımak zorunda kaldığını söyledi" dedi.

Savunması için söz hakkı verilen R.A. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Olay günü kayınvalidem ile arabaya bindik. Bugüne kadar kendisiyle 4-5 kez yakınlaşmamız oldu. Yolda giderken başım ağrıdı ve kayınvalidemden hap istedim. Bana 2 renkli hap verdi. Bir süre sonra sersemlemeye başladım. Ne yaptığımı bilmiyordum, yakınlaşmamız olmuş olabilir ama zorla kendisine cinsel saldırıda bulunmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, suçu işlediğine kanaat getirdiği R.A.’nın 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
2
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
3
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
4
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
5
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
6
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
7
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.