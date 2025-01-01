Kayıp adamın otomobili ormanda çamura saplanmış bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 70 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel, önceki gün saat 17.00 civarında 43 UK 642 plakalı otomobiliyle evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Ailesinin çevrede yaptığı aramalarda Adıgüzel'e ulaşamayınca, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulunuldu.

Bunun üzerine AFAD, jandarma ve sivil arama kurtarma dernekleri ekipleri, arama çalışmalarına başladı.

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Arama, Adıgüzel'in son olarak görüldüğü Yaylacık ormanları ve Şahmelek mevkisinde yoğunlaştırıldı. Ekipler, Kayı köyü yakınlarında ormanda çamura saplanmış olan aracını buldu.

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Dronla yapılan aramalar devam ediyor.

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