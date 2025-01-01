Kayıp adamın otomobili ormanda çamura saplanmış bulundu

Kaynak: DHA
Kayıp adamın otomobili ormanda çamura saplanmış bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel için arama çalışması başlatıldı. Ailesinin kaybolduğunu bildirmesinin ardından yapılan aramalarda, Adıgüzel'in aracı ormanda çamura saplanmış halde bulundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 70 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel, önceki gün saat 17.00 civarında 43 UK 642 plakalı otomobiliyle evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Ailesinin çevrede yaptığı aramalarda Adıgüzel'e ulaşamayınca, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulunuldu.

Bunun üzerine AFAD, jandarma ve sivil arama kurtarma dernekleri ekipleri, arama çalışmalarına başladı.

​​​​​​​

Arama, Adıgüzel'in son olarak görüldüğü Yaylacık ormanları ve Şahmelek mevkisinde yoğunlaştırıldı. Ekipler, Kayı köyü yakınlarında ormanda çamura saplanmış olan aracını buldu.

​​​​​​​

Dronla yapılan aramalar devam ediyor.

​​​​​​​

Son Haberler
Zonguldak'ta öğretmenlerin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı
Zonguldak'ta öğretmenlerin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı
Gaziantep’te yaşandı: Pompalı tüfekle hasmını takibe aldı...
Gaziantep’te yaşandı: Pompalı tüfekle hasmını takibe aldı...
Almanya’da yeni yıl kutlamaları kanlı bitti
Almanya’da yeni yıl kutlamaları kanlı bitti
Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı: İyi ki varsın Eren
Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı
Adana'da 15 yaşındaki çocuk yol kenarında öldürülmüş halde bulundu
Adana'da 15 yaşındaki çocuk yol kenarında öldürülmüş halde bulundu