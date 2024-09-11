Kayıp bakan kitapçıda çalışıyor

Çin’in eski dışişleri bakanı Qin Gang, görevden alındıktan sonra kamuoyundan kaybolmuş ve ölüm ya da intihar ettiği gibi spekülasyonlarla gündeme gelmişti.

Ancak, The Washington Post’un iki eski ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Qin Gang şu anda Çin'deki bir yayınevinde düşük profilli bir görevde çalışıyor. Bu yeni gelişme, eski bakanın söylentilere konu olan dramatik iddiaların aksine hayatta ve görevde olduğunu ortaya koydu.

Qin Gang, 2023 yılında aniden görevden alınmış, fakat bu kararın nedenine dair Çin hükümetinden herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Çin’in en genç dışişleri bakanlarından biri olarak dikkat çeken Qin’in siyasi kariyerinin sona erdiği düşünülse de, tutuklanmadığı ve daha düşük düzeyde bir görevde bulunduğu belirtiliyor.

Qin Gang’ın görevden alınmasına dair en dikkat çekici iddia ise evlilik dışı bir ilişkiyle ilgili. Çinli analistlere göre, Qin'in ünlü televizyon gazetecisi Fu Xiaotian ile olan ilişkisinden ABD'de doğan bir çocuğu bulunuyor. Bu durum, eski bakanın görevden alınmasının ardındaki gizemli nedenlerden biri olarak gösteriliyor. Ancak bu iddialar henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Qin Gang’ın sürpriz bir şekilde yeniden sahneye çıkması ve düşük profildeki yeni görevi, siyasi kariyerindeki hızlı düşüşün perde arkasında daha karmaşık dinamikler olabileceğine işaret ediyor. Bu durum, Çin’in üst düzey bürokratlarına yönelik disiplin süreçlerine dair merak uyandırmaya devam ediyor.