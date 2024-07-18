Kayıp bebekten kara haber

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayıp bebekten kara haber

Erzurum-Artvin kara yolunda heyelanın sürüklediği otomobilden dereye düşerek kaybolan 10 aylık bebek 5 gün sonra ekipler tarafından 16 kilometre uzakta çalılıkların arasında cansız halde bulundu.

Erzurum'un Tortum ilçesi Pehlivanlı Mahallesi'nde bulunan Oponsor Deresi'nde 13 Temmuz 2024 akşamı meydana gelen sel ve heyelan sonrası bir araç Tortum Çayı'na sürüklendi.

Araçta bulunan 6 kişilik aileden baba ve üç çocuğu sağ olarak kurtarılmış, annenin cansız bedeni Uzundere ilçe merkezinde bulundu. Suya kapılan araçtan kayıp olan E.M. için ise ekipler gece-gündüz arama yaptı.

Bebeğin bir an evvel bulunması için ilgili tüm kurumlar seferber oldu. Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, 5 günlük arama-tarama çalışmalarında sürekli olarak sahada bulunarak ekipleri koordine etti.

AFAD (Erzurum, Sivas, Tokat Müdürlükleri), Jandarma Arama Kurtarma Timleri (Erzurum, Van) ve Artvin'den gelen polis dalgıçlardan oluşan 56 kişilik arama kurtarma ekibinin 2 köpek ile sürdürdüğü arama tarama faaliyetleri sonucu E.M.'nin cansız bedeni kaybolduğu yerden yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki yarım ada kıyılarında çalılıkların arasında bulundu.

E.M.'nin cansız bedeninin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği ifade edildi.

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