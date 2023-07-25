Kayıp Çin Dışişleri Bakanı görevden alındı

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, başkent Pekin’de son günlerde yaşanan yoğun diplomasi trafiğine rağmen hiçbir görüşmeye veya etkinliğe katılmayışı Çinli bakanın nerede olduğuyla ilgili spekülasyonlara neden olmuştu. Çinli bakandan 1 aydır haber alınaması üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı harekete geçerek Gang’ın Bakanlık görevinden alındığı açıklandı. Çin medyasında yer alan haberlerde Gang’ın yerine Wang Yi getirildiğini yazıldı.

EN SON 25 HAZİRAN’DA GÖRÜLDÜ

Qin Gang, en son 25 Haziran’da Rusya, Vietnam ve Sri Lanka Dışişleri Bakanları ile yaptığı görüşmelerde görüntülenmişti. Gang’ın 4 Temmuz’da AB Dış İlişkiler Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesi planlanmıştı ancak Pekin yönetimi Borrell’in ziyaretini ziyarete 2 gün kala iptal etmişti. Qin Gang, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry’nin bu ay içinde Çin’e yaptığı ziyaretler esnasında da kamuoyunun önüne çıkmamıştı.

Ayrıca Endonezya’nın başkenti Jakarta’da düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı’na da Qin Gang’ın yerine Çin Komünist Partisi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi katılmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından 11 Temmuz’da düzenlenen basın toplantısında, Qin Gang’ın ASEAN toplantısına katılmama nedeni “sağlık problemleri” olarak belirtilmişti. Bakanlığın, geçtiğimiz hafta düzenlenen olağan basın toplantılarında Qin Gang ile ilgili sorular yanıtsız bırakılmıştı.