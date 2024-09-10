Kayıp çocuk ağacın tepesinde uyurken bulundu

Çantası yırtıldı. 12 yaşındaki çocuk annesiyle tartışınca köyden çıktı ve kendisinden gece haber alınamadı. Durumun jandarmaya bildirilmesinden sonra ekipler aramaya çıktı ama hiç tahmin edilmeyecek bir yerde bulundu.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyündeki evinden dün ayrılan 12 yaşındaki çocuk, jandarma ve AFAD ekiplerince bir ağacın tepesinde uyurken bulundu.

Pınarbaşı köyünde yaşayan 12 yaşındaki R.G, okuldan döndükten sonra çantasının yırtıldığını söylediği annesi Yakut A. ile tartıştı. Annesinin kızması üzerine R.G. evden ayrıldı.

KAMERALAR İNCELENDİ



Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Köy girişindeki kameraları inceleyen ekipler, R.G'nin köyden çıkış yaptığını tespit etti.

Ekipler, ev ve iş yerleri ile ormanlık alanda çalışma başlattı.

12 yaşındaki R.G, köyüne 7 kilometre mesafede Bozcaalan mevkiinde bir ağacın tepesinde uyurken bulundu.

Kendisini merakla bekleyen annesi Yakut A. ile kavuşan R.G. daha sonra kontrol amacıyla 112 Sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine götürüldü.