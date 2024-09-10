Kayıp çocuk ağacın tepesinde uyurken bulundu

Düzenleme: Kaynak: AA
Kayıp çocuk ağacın tepesinde uyurken bulundu

Annesine kızdı, evden ayrıldı saatlerde geri dönmedi. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde evden ayrılıp, geri dönmeyen çocuk köyden 7 kilometre uzaklıktaki bir ağacın tepesinde uyurken bulundu.

Çantası yırtıldı. 12 yaşındaki çocuk annesiyle tartışınca köyden çıktı ve kendisinden gece haber alınamadı. Durumun jandarmaya bildirilmesinden sonra ekipler aramaya çıktı ama hiç tahmin edilmeyecek bir yerde bulundu.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyündeki evinden dün ayrılan 12 yaşındaki çocuk, jandarma ve AFAD ekiplerince bir ağacın tepesinde uyurken bulundu.
Pınarbaşı köyünde yaşayan 12 yaşındaki R.G, okuldan döndükten sonra çantasının yırtıldığını söylediği annesi Yakut A. ile tartıştı. Annesinin kızması üzerine R.G. evden ayrıldı.

ezine33334.jpg

KAMERALAR İNCELENDİ

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
Köy girişindeki kameraları inceleyen ekipler, R.G'nin köyden çıkış yaptığını tespit etti.
Ekipler, ev ve iş yerleri ile ormanlık alanda çalışma başlattı.

esine2233.jpg

12 yaşındaki R.G, köyüne 7 kilometre mesafede Bozcaalan mevkiinde bir ağacın tepesinde uyurken bulundu.
Kendisini merakla bekleyen annesi Yakut A. ile kavuşan R.G. daha sonra kontrol amacıyla 112 Sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine götürüldü.

Son Haberler
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar
Dünyaca ünlü hamburger zincirinden Türkiye için sürpriz bir karar
Dünyaca ünlü hamburger zincirinden Türkiye için sürpriz bir karar
İzmir İktisat Kongresi: Atatürk'ün sanayi devrimine attığı temel
İzmir İktisat Kongresi: Atatürk'ün sanayi devrimine attığı temel
Narin'in mezarında kalp
Narin'in mezarında kalp
Ankara simidine zam
Ankara simidine zam