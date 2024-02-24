Kayıp depremzede kız bulundu

Kaynak: İHA
Kayıp depremzede kız bulundu
Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7.6 ve 7.7 şiddetindeki depremlere Malatya’da yakalanan ve bu olay üzerine Bursa’ya yerleşen ailenin 13 yaşındaki kaybolan kızı bulundu.

Olay, dün Görükle Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde anne Ayten Göksu işe gitmek için evden gitti. Durum üzerine 13 yaşındaki Sevda Göksu okul çantasını yanına alarak arkadaşıyla birlikte evden ayrıldı. Akşam eve geldiğinde kızını evde bulamayan anne Ayten Göksu, olayı polis ekiplerine ihbar etti.

Gelen ihbar üzerine faaliyete geçen ekipler, Sevda Göksu ve arkadaşını 1 gün sonra buldu. Sevda Göksu ve arkadaşı, Görükle Polis Merkezi’ne götürülerek ailelerine teslim edildi.

aw148689-01.jpg

Son Haberler
Fransa’nın Oscar’ları sahiplerini buldu Kültür Sanat
Fransa’nın Oscar’ları sahiplerini buldu
Eliyle yılan balığı yakaladı. Burası Adana fark burada... Gündem
Eliyle yılan balığı yakaladı. Burası Adana fark burada...
Fenerbahçe sahasında galip: 3-1 Spor
Fenerbahçe sahasında galip: 3-1
Ronaldinho Survivor'da hangi Türk kızına sevdalandı? Milyonların gözü önünde aşkını ilan etti Spor
Ronaldinho Survivor'da hangi Türk kızına sevdalandı? Milyonların gözü önünde aşkını ilan etti
Emeklilere yapılacak seyyanen zammın oranı netleşti. Uzman isim masadaki son rakamı duyurdu Ekonomi
Emeklilere yapılacak seyyanen zammın oranı netleşti. Uzman isim masadaki son rakamı duyurdu
Bebeğini terk edilmiş binaya bırakan annenin ifadesi ortaya çıktı Gündem
Bebeğini terk edilmiş binaya bırakan annenin ifadesi ortaya çıktı
Koç Holding'den Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne destek Ekonomi
Koç Holding'den Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne destek