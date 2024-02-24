Kayıp depremzede kız bulundu

Olay, dün Görükle Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde anne Ayten Göksu işe gitmek için evden gitti. Durum üzerine 13 yaşındaki Sevda Göksu okul çantasını yanına alarak arkadaşıyla birlikte evden ayrıldı. Akşam eve geldiğinde kızını evde bulamayan anne Ayten Göksu, olayı polis ekiplerine ihbar etti.
Gelen ihbar üzerine faaliyete geçen ekipler, Sevda Göksu ve arkadaşını 1 gün sonra buldu. Sevda Göksu ve arkadaşı, Görükle Polis Merkezi’ne götürülerek ailelerine teslim edildi.