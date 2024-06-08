Kayıp doktordan kötü haber geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayıp doktordan kötü haber geldi

Antalya'da 4 gün önce sırra kadem basan doktor Deniz Toman’dan kötü haber geldi. Arama çalışmalarında Jandarma ve AFAD timleri Toman'ın cansız bedenini ormanlık alanda buldu.

Serik ilçesinde bulunan babasını ziyarete giden 32 yaşındaki doktor Deniz Toman gece saatlerinde evine gitmek üzere yanından ayrıldı. O gece eve gitmeyen oğullarından haber alamayan aile jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Toman'ın 4 gün boyunca Jandarma ve komanda timleri aradı. Arama çalışmalarına arama köpekleri de katıldı.

Bu sabah yapılan arama çalışmaları ormanlık alana doğru kaydırıldı. Köpekli aramada kayıp doktorun cansız bedeni bulundu. Jandarma ekipleri genç doktorun intihar etme olasılığı üzerinde duruyor.

Toman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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