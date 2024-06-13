Kayıp genç gölette ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Büyükyapalak Mahallesi’nde yaşayan 22 yaşındaki Hamit Ülger’e ulaşamayan yakınları genci aramaya başladı.

Ailenin kayıp ihbarı yapması üzerine arama çalışmalarında Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı da devreye girdi.

Yapılan çalışmalarda gencin, en son olarak Kayapınar mevkiindeki gölet civarında olduğu bilgisi üzerine arama çalışmaları o bölgeye kaydırıldı.

Gencin otomobili, gölet kıyısında terk edilmiş halde bulundu. Bu gelişme üzerine gencin gölete düşmüş olma ihtimali üzerine çalışmalar bu bölgeye yoğunlaştırıldı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK) ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma dalgıç ekipleri gölet bölgesine gelerek genci bulmak için çalışmaya başladı.

Çalışmalar kapsamında kayıp genci itfaiye ekipleri gölette buldu. Kıyıya çıkarılan bedende yapılan kontrolde Ülger’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Askerden kısa bir süre önce geldiği öğrenilen Ülger’in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.