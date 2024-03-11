Kayıp genç su kanalında ölü bulundu

Isparta’nın Akkent Mahallesi Dereboyu mevkiinde meydana gelen olayda, bir gündür kayıp olarak aranan ve kuryelik yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Emirhan Göksu, su kanalında motosikleti ile trafik kazası yapmış şekilde ölü bulundu.

İhbar verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından Göksu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.