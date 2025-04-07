Kayıp güvercinleri bulana 20 bin TL ödül

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayıp güvercinleri bulana 20 bin TL ödül

Adana'da bir vatandaş, kaybolan iki güvercinini bulana 20 bin lira ödül vereceğini açıkladı. Güvercinlerin ayağında onları belli eden bir iz olduğunu da ekledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre güvercin besleyen Cengiz Efe arkadaşlarıyla birlikte 2 Nisan günü akşamüzeri güvercinlerini kümesten çıkartıp uçurdu.

Ancak iki güvercini bir daha geri dönmedi. Ne yaptıysa güvercinini bulamayan Efe, güvercinlerinin kendisi için çok değerli olduğunu, onları sanki çocuğu gibi bakıp büyüttüğünü ifade etti.

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Efe, güvercinin aradan çok zaman geçmesine rağmen bulunmadığını güvercinleri bulana 20 bin lira ödül vereceğini kaydetti.

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Efe, güvercin sevgisinin çok başka olduğunu kaybolan güvercinlerin ayağında Show Bilardo Hakan yazdığını kaydetti.

Kayıp güvercinleri bulana 20 bin TL ödül

Kayıp güvercinleri bulana 20 bin TL ödül

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