Kayıp işadamı ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kayıp işadamı ölü bulundu

Arjantin'de 56 yaşındaki bir işadamı, günler önce Río Gallegos'ta beyaz Ford Ranger kamyonuyla akşam 20.00 civarında köpeğiyle birlikte ayrılırken ortadan kaybolduktan sonra ölü bulundu.

Nelson Ariel Romero adlı iş adamı, eve bir daha dönmediğinin bildirilmesinin ardından Pazartesi gününden bu yana Santa Cruz eyaletinde yoğun bir şekilde aranıyor. İhbardan sonra arama operasyonunu başlatan polis, köpeğin ve aracın yerini tespit etti ancak kayıp iş adamına ulaşamadı.

Müfettişler, Los Álamos ve Forestal mahallelerinde bulunan ve gizli bir çöplüğün bulunduğu taş ocakları bölgesi olan Río Chico'ya birkaç baskın yapılması emrini vermişti. Aramanın yapıldığı bu günlerde işlemlere 70'in üzerinde personel katıldı.

Özel güvenlik şirketi sahibi iş adamının cesedi Río Gallegos'un Ayres Argentinos semtinde ortaya çıktı. Sebebin net bir nedeni olmamasına rağmen askerler, evinde kurbanın kan lekelerinin tespit edilmesinin ardından Arjantin Ordusu'ndan José Daniel Cabrera Gallardo adlı bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Müfettişler, kurbanın cep telefonundan kimliği henüz belirlenemeyen bir gencin hesabına yarım milyon peso transfer edildiğini ortaya çıkardı.

İş adamının ailesi, Facebook'taki Romero Sistemas hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, son günlerde yerel yetkililerden aldıkları desteğe teşekkür ederek, Romero'nun ölümünün er ya da geç açıklığa kavuşturulması yönündeki umutlarını dile getirdi.

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