Kayıp işçi her yerde aranıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayıp işçi her yerde aranıyor

Artvin'in Şavşat ilçesinde kaybolan işçinin bulunması için başlatılan çalışmalar 11 gündür sürüyor. Her yerde aranan işçi adeta sırra kadem bastı.

Samsun'da yaşayan 41 yaşındaki Murat Gezer prefabrik ev inşaatında çalışmak için 25 Ekim'de Şavşat'ın Karaağaç köyüne geldi. Prefabrik ev inşaatında çalışan işçiler 26 Ekim'de jandarmaya Gezer'in kaybolduğu yönünde ihbarda bulundu.


İhbar üzerine bölgede jandarma ekiplerince başlatılan arama kurtarama çalışmaları 11 gündür sürüyor. İz takip, arama kurtarma ve kadavra köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarının 80 personelle sürdüğü bildirildi.


Öte yandan bölgede farklı noktalardaki kameralardan alınan 4 bin 96 saatlik görüntü incelemesinin ise devam ettiği öğrenildi.

Son Haberler
Emet MYO’da Yeşilay tanıtıldı
Emet MYO’da Yeşilay tanıtıldı
Muharrem İnce, AKP'nin gizli 3 amacını ifşa etti: CHP oyuna gelmemeli
Muharrem İnce, AKP'nin gizli 3 amacını ifşa etti: CHP oyuna gelmemeli
AFAD Gönüllüleri Kütahya Yedigöller Parkında buluştu
AFAD Gönüllüleri Kütahya Yedigöller Parkında buluştu
Bornova’da "Türkülerle Ata’ya Vefa" konseri düzenlenecek
Bornova’da "Türkülerle Ata’ya Vefa" konseri düzenlenecek
Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda eğitimler başladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda eğitimler başladı