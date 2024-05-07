Kayıp kadından 150 saattir haber yok

Mihalıççık ilçesinde 1 Mayıs sabahı hayvanlarını otlatmak için dışarı çıkan 75 yaşındaki Arife Sasa’dan hiç haber alınamadı.

Yaşlı kadının yakınları durumu yetkililere bildirince başlatılan arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 150 saattir aralıksız sürüyor.

Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), çalışmaların başladığı ilk saatlerden beri bölgedeki yerini aldı. Odunpazarı Belediyesi tarafından arama kurtarma bölgesinde sıcak ikram çadırı kuruldu.

OBAK ekibi ise 102 personel ve 4 araçla bölgede desteğini devam ettiriyor.

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Arama kurtarma çalışmalarında görevli olan OBAK’ın yetkililerinin yaptığı açıklamada, “Mihalıççık ilçesi Büyüksasa Mahallesi’nde kaybolan 75 yaşındaki kadını arama çalışmaları, diğer arama kurtarma ekipleri ile birlikte koordineli olarak devam etmektedir” denildi.