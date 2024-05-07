Kayıp kadından 150 saattir haber yok

Kaynak: İHA
Kayıp kadından 150 saattir haber yok
Eskişehir’de hayvanlarını otlatmak için dışarı çıkan kadından 150 saattir haber alınamıyor.

Mihalıççık ilçesinde 1 Mayıs sabahı hayvanlarını otlatmak için dışarı çıkan 75 yaşındaki Arife Sasa’dan hiç haber alınamadı.

Yaşlı kadının yakınları durumu yetkililere bildirince başlatılan arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 150 saattir aralıksız sürüyor.

aw198466-07.jpg

Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), çalışmaların başladığı ilk saatlerden beri bölgedeki yerini aldı. Odunpazarı Belediyesi tarafından arama kurtarma bölgesinde sıcak ikram çadırı kuruldu.

OBAK ekibi ise 102 personel ve 4 araçla bölgede desteğini devam ettiriyor.

​​​​​​​aw198466-05.jpg​​​​​​​

Arama kurtarma çalışmalarında görevli olan OBAK’ın yetkililerinin yaptığı açıklamada, “Mihalıççık ilçesi Büyüksasa Mahallesi’nde kaybolan 75 yaşındaki kadını arama çalışmaları, diğer arama kurtarma ekipleri ile birlikte koordineli olarak devam etmektedir” denildi.

aw198466-03.jpg

aw198466-02.jpg

aw198466-04.jpg

aw198466-06.jpg

Son Haberler
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar martta arttı Dünya
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar martta arttı
Merkez Bankası’ndan bugüne kadarki en yüksek alım. Geçen hafta sessiz sedasız yapmışlar Ekonomi
Merkez Bankası’ndan bugüne kadarki en yüksek alım. Geçen hafta sessiz sedasız yapmışlar
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu
CHP'den AYM'ye '8'inci Yargı Paketi' başvurusu Siyaset
CHP'den AYM'ye '8'inci Yargı Paketi' başvurusu
İnşaat halindeki bina çöktü: 5 işçi öldü 49 işçi kayıp Dünya
İnşaat halindeki bina çöktü: 5 işçi öldü 49 işçi kayıp
Kastamonu’daki 'kesik baş' cinayetinde flaş gelişme Yerel Haberler
Kastamonu’daki 'kesik baş' cinayetinde flaş gelişme
Bir siyasi cinayet nasıl karartılır? İsmail Saymaz açıkladı Gündem
Bir siyasi cinayet nasıl karartılır? İsmail Saymaz açıkladı