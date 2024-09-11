Kayıp kadının cesedi evin bahçesinde bulundu Afganistan uyruklu 4 kişi gözaltında

Cinayetle ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ettiği bildirildi.

Konya'da yaşayan Çiğdem E.’nin 5 ay önce eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından polise kayıp başvurusu yapıldı. Çiğdem E.'nin kaybolmasını şüpheli olarak değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının son görüldüğü bölgelerden geriye dönük güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

EN SON 4 KİŞİ İLE BİRLİKTE GÖRÜLMÜŞ

İncelemeler sonucunda Çiğdem E.'nin Afganistan uyruklu 4 kişiyle birlikte görüldüğünü belirlendi. Polis, Çiğdem E.'nin kaçırılmış ya da öldürülmesi şüphesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamada Çiğdem E.’nin bıçakla öldürüldükten sonra Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaşı Caddesi üzerindeki bir evin bahçesine gömüldüğünü belirlendi. Bahçede yapılan kazı çalışmasında Çiğdem E.'nin cesedine ulaşıldı.

Çiğdem E.’nin cesedi otopsi işlemleri için Konya Adli Tıp Kurumu’na sevk edilirken gözaltına alınan şüpheliler Konya Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.