Kayıp kıta keşfedildi: Okyanusun dibinde bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
Kayıp kıta keşfedildi: Okyanusun dibinde bulundu
Kuzey Avusturalya açıklarında okyanus tabanında kayıp kıta keşfedildi.

Uzun zamandır kayıp olan kara parçası, Kuzey Avusturalya açıklarında, okyanusun altında keşfedildi. Yeni Zelanda’dan bile daha büyük bir yer kaplayan kara parçasının yaklaşık 390 bin kilometrekare olduğu bildirildi.

Queensland Griffith Üniversitesi'nden Kasih Norman'ın önderliğindeki bilim insanları, bulunan kıtanın, Avusturalya’nın Kuzeybatı Sahanlığı’nda bir zamanlar yaşanabilir bir bölge olduğunu ve bugün Avusturalya’da bulunan hiçbir yere benzemediğini iletti. Bir zamanlar orada yaşayan insanların ise, "Avustralya yerlileri ile benzer diller konuştuğu ve yakın topraklarda yaşayanlarla benzer kaya sanatı stilleri yarattıkları" iletildi.

500 BİN İNSAN YAŞIYORDU

Kasih Norman ve ekibi, son Buzul Çağı’nın sona ermesinin deniz seviyelerinin yükselmesine sebep olduğunu ve dünyadaki kıtaların büyük çoğunluğunun sular altında kaldığını aktardı. Sahul süper kıtasının ise Avustralya ve Yeni Gine olarak ayrıldığını, bugünkü Tazmanya'nın anakaradan koptuğunu söyledi.

Bilim insanları konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bölge, yaşanabilir tatlı ve tuzlu su ortamlarından oluşan bir mozaik içeriyordu. Bu özelliklerden en göze çarpanı Malita iç deniziydi"

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