Menemen'de yaşayan ve organizasyon işiyle ilgilenen sunucu Ayşe Küçüksille, köpeği 'Yaşar'ı 15 Kasım'da Mermerli Mahallesi'ndeki Islak Burunlar Hayvan Koruma Derneği'nin kurucusu olan arkadaşı Şule Çörekçi'ye (52) emanet etti. Çörekçi, aynı gün evinde çıkan yangında kedileriyle birlikte hayatını kaybetti. Yangın sırasında Küçüksille'nin dışarı kaçtığı sanılan köpeği 'Yaşar' ise kayboldu. Yanan evin çevresi ve civar köylerde kapı kapı, sokak sokak gezerek köpeğini duvarlara ve direklere yapıştırdığı ilanlarla arayan Küçüksille, bulana 50 bin lira ödül vereceğini söyledi.

'CESEDİ YOKTU, YAŞAR ÇOK HASSAS BİR KÖPEKTİ'

Önce arkadaşının evinde çıkan yangında köpeği Yaşar'ın da ölmüş olabileceğini düşündüğünü belirten Küçüksille köpeğinin öldüğüne dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi. "Yaşar, çok hassas bir köpekti" diyen genç kadın ihbarlar doğrultusunda Belen, Haykıran, Hasanlar ve Görece köylerinde detaylı arama yaptıklarını söyledi.

Köpeği Yaşar'ın geçirdiği gençlik hastalığı nedeniyle sürekli başının titrediğini söyleyen Küçüksille, kuyruğunun ucunun beyaz olduğunu, kulaklarının ucuna doğru siyahlaştığını ve 4 patisinin üstünün de beyaz olduğunu hatırlattı.