Kayıp mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı iddia! Cuma günü iş yerinde neler oldu?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Pazar günü öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj gönderen Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı. Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Gürel için, arkadaşının ihbarı üzerine AFAD, AKUT başta olmak üzere çok sayıda arama ve kurtarma ekibi Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Polise Ece Gürel hakkında kayıp başvurusunda bulunan ailesi de arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye gitmişti.

GÖLETTE ARAMA YAPILDI

Arama çalışmalarına Salı günü sabah saatlerinden itibaren İBB'ye bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi de katılmıştı.Gölete gelen ekip yüzeyde arama yaptıktan sonra dalış yaparak dip taraması da yaptı. Bölgede bulunan Gürel'in eşi Sezer Gürel de çalışmaları izledi.

MONTUN BULUNMA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Aramalar sırasında ormanda Ece Gürel'in çantası, montu ve cep telefonu bulundu.Bulunan eşyalar polis ekipleri tarafından delil torbalarına konularak incelenmek üzere götürüldü. O görüntüler kameraya yansıdı. Diğer yandan bölgeye getirilen dronla Ece Gürel'i arama çalışmaları havadan da akşam saatlerine kadar devam etti.

"AİLESİNE ÇOK DÜŞKÜNDÜ"

Sabah saatlerinde Ece Gürel'i arama çalışmaları yeniden başladı. Çalışmalara AKUT ve diğer arama kurtama ekiplerine ek olarak K-9 köpekli arama kurtarma ekipleri de katılıyor. Arama çalışmalarını Gürel'in yakınları da takip ediyor. Ece Gürel’in akrabası Yusuf Çeştepe, "Bize ailesi Ece’ye ulaşamıyoruz diye haber verdi. Pazar günü aradılar, saat 3’ten 6’ya kadar telefonu çalıyor. Normalde eşiyle ve ailesiyle irtibat kuruyordu. Annesiyle konuşuyor 'Yürüyüşe gidiyorum' diye. Sonra 3’e kadar telefonda sıkıntı yok görüşmeler yapılıyor. 3'ten 6'ya kadar telefonu açmıyor. 6'dan sonra telefonuna ulaşılamıyor. Ondan sonra ailesi telaşlanıyor. Biz de ailesi yakınları olarak Ece’yi aramaya başladık. Çünkü Ece böyle birşey yapmaz ailesinden habersiz çıkmaz. Ailesine çok düşkün. Özellikle annesi ve babasına çok düşkündür. Telefonu kapatması dikkatimizi çekti. O yüzden aramayı başladıkm Ece'yi" dedi.

"4-5 AVUKATLA AYNI ODAYA SOKMUŞLAR"

Yusuf Çeştepe, "Bildiğim kadarıyla eşiyle değil tartışma. Problem işyerinde başlıyor. İşyerinde avukatlık firmasında sekreter olarak başlıyor; 10 senelik bir geçmişi var. Normalde önerisini peyzaj mimarıdır. Kendisi Orman Fakültesi'ndne mezun. Bölgeyi de bilen buralara yabancı değil zaten 4 sene öğrencilik hayatı geçmiş. Doğayı seviyor, fotoğraf çekmeyi seviyor. Buralarda ormanlık alanda sık sık gezen bir insan. Yani böyle yerleri seviyor. Cuma günü Ece’yi işten çıkarıyorlar, sözleşme imzalatıyorlar tazminatını almayacaksın tarzında. 4-5 tane avukatla aynı odaya sokuyorlar. Orada nasıl bir psikolojik baskı yedi, neler yaşandı, nasıl bir mobbing uygulandı bilmiyoruz. 1 haftalık 10 günlük süreç mi onu da bilmiyoruz. Kar yağdığı zaman başlıyor Ece’nin işyerinde problemi. Ece kar yağdığı zaman 'İstifa ederim ben o zaman' diyor, tartışma oluyor aralarında. Sonrasında Ece’yi 1 hafta daha çalıştırıyorlar. Haftabaşı Ece’ye 'Çalışacak mısın sen?' diyorlar. O da 'Ben çalışacağım sinirle söyledim istifa etmeyeceğim' diyor. Pazartesi günü de tamam diyorlar. Cuma gününe kadar çalıştırıyorlar; Cuma günü de mesai bitimi Ece’yi odaya çağırıyorlar. 'Senin madem ağzından çıktı bu laf imzalayacaksın' diyorlar. Ece’ye baskı yapıyorlar ve imzalıyor" ifadelerini kullandı.

"NASIL BİR PSİKOLOJİYE MARUZ KALDI BİLEMİYORUZ"

Çeştepe, "Ece meditasyon yapardı, tarot falı bakardı. Meditasyon yapmayı severdi, enerji dedikleri o olayları çok severdi, meraklıydı o işlere. Buraya gelme sebebinin de o olduğunu düşünüyoruz. Meditasyona geldiğini düşünüyoruz. Rahatlamak için geldiğini düşünüyoruz ama nerede maalesef bulamıyoruz. Ne durumda nasıl şu an bilmiyoruz. Bekliyoruz Ece'yi sağ salim bulmak için kötü düşünmek istemiyoruz. Bir hafta önce 'Yapmaz' diyorduk. Bu 10 günlük süreçte nasıl bir duruma maruz kaldı bilemiyoruz. Biz Ece'yi bulacağımızı ümit ediyoruz. İnşallah da öyle olacak.Umudumuz bu yönde" dedi.

"EŞİMLE 3-4 YIL ÖNCE BERABER GELDİK"

Ece Gürel’in kuzeni İlker Koçoğlu ise, "Amcam aradı Pazartesi sabah haber verdi. O şekilde haber aldım. Süreç de aynı süreç. Kendisine zarar verecek bir insan değil. Neşeli karşısındakine anlayışlıydı. Ne olursa olsun yine yapmaz. Babasına annesine bir yakınına haber verir yine yapmaz. " diye konuştu.Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel ise, "Biraz aklım karışık benim kaç saat oldu uyumadım" diyerek sözlerine başladı. Güler, "Sık sık gelmezdi. Eşimle biz beraber geldik 3-4 yıl önce. O gün kendi gelmek istemiş.Eşimin fotoğraf gönderdiği kişi arkadaşı. Ben olay günü evdeydim dinleniyordum." diye konuştu.