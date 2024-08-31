Kayıp Narin olayında flaş gelişme. DNA'sı karşılaştırılacak

Diyarbakır'da tam 11 gündür aranıyor Narin Güran...Jandarma her deliği arıyor. İşte Jandarmanın yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Narin'in ailesi çapraz sorguya alınırken, 8 yaşındaki kızın amcası Salim Güran gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri aranan Narin Güran'ın aynı zamanda amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı olan amcası S.Ggözaltında.

Narin’in anne ve babasından alınan DNA örnekleri amca S.G'nin DNA'sıyla karşılaştırılacak.

JANDARMAYA HER ŞEYİ ANLATTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Tavşantepe Muhtarı olan S.G daha önce Amida Haber'e konuşmuştu. O açıklama şöyleydi:

“Aile olarak gerekli bilgileri jandarma ekiplerine verdik. Şu an benim bir şey söylemem doğru olmaz. Gerekli bilgileri detaylı bir şekilde jandarmaya anlattık. Tek dileğimiz yeğenim Narin’i sağ salim bulmaları. Bu vesileyle 5 gündür yanımızda olan tüm ekiplere sonsuz teşekkür ediyorum. Umarım güzel haber yakında gelir."