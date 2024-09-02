Kayıp Narin'in amcası tutuklandı

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haber merakla bekleniyor."Niran Güran hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan küçük kızın amcası ve aynı zamanda muhtar olan S.G. isimli şahıs Kasten adam öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlamasıyla tutuklandı.

Narin Güran’ı arama çalışmaları ise 13'üncü günde de devam ediyor. Fakat ekipler şimdiye kadar yeni bir ize rastlamadı.

Arama çalışmaları da aralıksız sürerken, ekipler şimdiye kadar olay günü bölgeden geçen 150 aracın sorgulamasını yaptı.

NARİN'İN ABİSİ SERBEST BIRAKILDI

18 yaşındaki Narin’in abisi ise kolunda görülen ısırık izleri sebebiyle gözaltındaydı. Narin'e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey bunun üzerine serbest bırakıldı.

KOMANDOLAR ARAZİYE İNDİ

Çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi’ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiinde arazide arama çalışması yaptı.

Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderdi.