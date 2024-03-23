Kayıp olan genç tarlada başından vurulmuş halde bulundu

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Biladi Yunus Caddesi üzerinde bulunan bir kiraz tarlasında meydana gelen olayda, ed,nilen bilgilere göre Latif Aydoğan’dan (27) iftar sonrası haber alamayan yakınları kendilerine ait olan tarlaya gitti.

Aile Aydoğan’ı tarlada başından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından 27 yaşındaki gencin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, gencin cenazesi savcılık incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.