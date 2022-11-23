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Kayıp olarak aranan şahıs asansör boşluğunda ağır yaralı halde bulundu

Mardin'in Artuklu ilçesinde dün kaybolan Abdülhalik Celtiz, bir binanın asansör boşluğunda ağır yaralı halde bulundu. Tedavi altına alınan Celtiz, hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 21:18
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Kayıp olarak aranan şahıs asansör boşluğunda ağır yaralı halde bulundu

Kayıp olarak aranan şahıs asansör boşluğunda ağır yaralı halde bulundu
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İHA - Alınan bilgilere göre, dün Artuklu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Abdülhalik Celtiz'in ailesi kendisinden haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu.

Aile ve polis ekipleri tarafından aranan Celtiz, bugün sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Barış Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın asansör boşluğunda ağır yaralı olarak bulundu.

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Celtiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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