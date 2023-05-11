Kayıp olarak aranırken, 30 metrelik yamacın kenarında yaralı bulundu

Adana’da 3 gündür kayıp olan kişi, 30 metrelik yamaçtan aşağı düşmüş halde yaralı olarak bulundu. Yaralıyı itfaiye ekipleri vinç ile kurtardı.

Kayıp olarak aranırken, 30 metrelik yamacın kenarında yaralı bulundu

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bilgisayar teknisyeni olan Kadir Kerem Çotalan’dan ailesi 3 gündür haber alamıyordu. Bugün bir vatandaş, bir kişinin yardım çığlığını duymasının ardından durumu polise bildirdi.

Olay mahalline gelen polis, 30 metre yamaçtan aşağı düşen kişinin Kadir Kerem Çotalan olduğunu tespit etti. Polis, bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipleri, 30 metre yamaçtan düşen Kadir Kerem’i vinç yardımıyla kurtardı. Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Kadir Kerem’in tedavisi devam ediyor. (İHA)

aw888575-01.jpg

aw888575-02.jpg

aw888575-03.jpg

aw888575-04.jpg

aw888575-05.jpg

aw888575-06.jpg

aw888575-07.jpg

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Son Haberler
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Meral Akşener'e lazerli çağrı Güncel
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Meral Akşener'e lazerli çağrı
Cinayetin işlendiği ev yandı Yaşam
Cinayetin işlendiği ev yandı
Depremi çabuk unutan AKP’den ‘yıkım’ videosu. Sosyal medyada büyük tepki topladı Güncel
Depremi çabuk unutan AKP’den ‘yıkım’ videosu. Sosyal medyada büyük tepki topladı
Brezilya Telegram'ı geçici olarak yasakladı Dünya
Brezilya Telegram'ı geçici olarak yasakladı
İçişleri Bakanı Soylu: Cumhurbaşkanımız ‘HDP’li belediyelerden rahatsızım’ dedi, 2 günde hepsini görevden aldık Siyaset
İçişleri Bakanı Soylu: Cumhurbaşkanımız ‘HDP’li belediyelerden rahatsızım’ dedi, 2 günde hepsini görevden aldık
Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi Güncel
Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi