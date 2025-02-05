Kayıp olarak aranıyordu, cesedi ormanda gömülü bulundu!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayıp olarak aranıyordu, cesedi ormanda gömülü bulundu!

İstanbul'dan bir hafta önce Kocaeli'ne gelen ve o günden bu yana haber alınamayan Serdar Arslan ormanda gömülü halde ölü bulundu.

İstanbul'dan bir hafta önce Kocaeli'ne gelen ve o günden bu yana haber alınamayan Serdar Arslan ormanda gömülü halde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

İstanbul'da ikamet eden ve Kocaeli'ne ticaret için gelen Serdar Arslan'dan haber alamayan yakınları polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Arslan'ın izine son olarak Kartepe Serinlik mevkiinde ulaştı. Bu noktada yapılan araştırmalarda Arslan'ın silahla vurularak toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Ceset incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

Son Haberler
Aydın'da kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı
Aydın'da kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı
Yeni Yol Partisi Grubundan, TBMM'de tüm siyasi partilerin katılımıyla Depreme Hazırlık ve Kontrol Komisyonun kurulması önerisi
Yeni Yol Partisi Grubundan, TBMM'de tüm siyasi partilerin katılımıyla Depreme Hazırlık ve Kontrol Komisyonun kurulması önerisi
Erdoğan’ın kabine dışı bırakacağı sürpriz isim! Ankara kulislerini karıştıracak bomba iddia…
Erdoğan’ın kabine dışı bırakacağı sürpriz isim! Ankara kulislerini karıştıracak bomba iddia…
İskenderunspor - Trabzonspor 1-0
İskenderunspor - Trabzonspor 1-0
Tiyatroda devrim: Sanal gerçeklik izleyicisini sahneye taşıyor
Tiyatroda devrim: Sanal gerçeklik izleyicisini sahneye taşıyor