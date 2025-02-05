Kayıp olarak aranıyordu, cesedi ormanda gömülü bulundu!

İstanbul'dan bir hafta önce Kocaeli'ne gelen ve o günden bu yana haber alınamayan Serdar Arslan ormanda gömülü halde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

İstanbul'da ikamet eden ve Kocaeli'ne ticaret için gelen Serdar Arslan'dan haber alamayan yakınları polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Arslan'ın izine son olarak Kartepe Serinlik mevkiinde ulaştı. Bu noktada yapılan araştırmalarda Arslan'ın silahla vurularak toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Ceset incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.