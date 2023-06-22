Kayıp olarak aranıyordu sulama kanalında cesedi bulundu

DHA’nın haberine göre, Kırmıtlı köyündeki evinden 2 gün önce ayrılan Hakan Ergan’dan haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri tarafından arama başlatıldı. Ergan’ın, evinden 15 kilometre uzaktaki Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi’ndeki sulama kanalında cesedi bulundu. Savcılık ve olay yeri inceleme çalışmasının ardından Ergan’ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.