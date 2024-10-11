Kayıp Rojin hakkında yeni gelişme. Başörtüsünün ardından kıyafeti bulundu

Van'da kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 14'üncü gününde de devam ediyor. Göle yakın yerleşim yerlerinde çalışmalarını sürdüren ekipler tarafından Bardakçı Mahallesi yakınlarında bir kıyafet bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri, kontrollerinin ardından kıyafeti muhafaza altına aldı.

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber vermişti.

Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Yüksek düzeyde şifreli olan telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.