Kayıp Rojin'in son görüntüleri ortaya çıktı

27 Eylül tarihinden beri kendisine ulaşılmayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaldığı yurt binasından çıktıktan sonra son görüntüleri yayınlandı.

Son olarak Van Gölü kenarına gittiği görülen Rojin Kabaiş'in bir görüntüsü daha yayınlandı. Yurt binasından çıkarken görüntülenen Kabaiş'in sahilde yürüdüğü anların görüntülerine de ulaşıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur. 27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da bulunan KYK yurdundan ayrılan ve 13 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın arama çalışmaları devam etmektedir" demişti.

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber vermişti.

Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Yüksek düzeyde şifreli olan telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.