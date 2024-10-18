Kayıp şahıs kanalda ölü bulundu

Olay, merkez Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında bulunan sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanal yakınlarında koyun otlatan bir çoban, kanalda hareketsiz bir kişinin olduğu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu şahsın 5 gündür kayıp olarak aranan Satılmış Sıvacı olduğu tespit edildi. Çalışma sonrası Satılmış Sıvacı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacak.