Kayıp sörfçü için umutlu bekleyiş! Arama çalışmaları 7’nci günde

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kayıp sörfçü için umutlu bekleyiş! Arama çalışmaları 7’nci günde

Muğla’da kürek sörfü yaparken denize düşen Turgay Tarakçı’yı arama çalışmaların 7’inci günde de sonuç vermedi. Arama çalışmalarına sahil Güvenlik botları, dalış timi ve helikopterle destek veriyor.

Olay, 25 Temmuz akşamı, Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda meydana geldi. Semih Turan ve Turgay Tarakçı, kürek sörfü yaptığı sırada suya düştü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler Turan'ı kurtarıp kıyıya çıkardı.

Tarakçı için ise ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı. Kaza öncesi Semih Turan ve Turgay Tarakçı'nın kürek sörfü yaptığı anları kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü. Öte yandan, Tarakçı ve arkadaşı Turan'ın kürek sörfü ile denize açılma anları bir işletmenin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi ile bölgede Turgay Tarakçı'yı arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarına 1 helikopterle de havadan destek veriliyor.

Kayıp sörfçü için umutlu bekleyiş! Arama çalışmaları 7’nci günde

Kayıp sörfçü için umutlu bekleyiş! Arama çalışmaları 7’nci günde

Kayıp sörfçü için umutlu bekleyiş! Arama çalışmaları 7’nci günde

Kayıp sörfçü için umutlu bekleyiş! Arama çalışmaları 7’nci günde

Kayıp sörfçü için umutlu bekleyiş! Arama çalışmaları 7’nci günde

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