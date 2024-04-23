Kayıp taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu

Kaynak: İHA
Kayıp taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu
Kastamonu’da kayıp olarak aranan taksi şoförü, ormanlık alanda aracına 500 metre uzaklıkta ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Kastamonu’da yaşayan taksi şoförü Akif Eymür’den dün saat 11.00’den itibaren haber alınamadı.

Eymür’ün yakınları tarafından yapılan kayıp ihbarı sonrası başlatılan arama çalışmaları kapsamında Eymür’ün kullandığı taksi, Araç ilçesine bağlı Toygaören köyünde yer alan ormanlık alanda bulundu.

Çevrede yapılan araştırma sonucunda da Eymür’ün, otomobilindeden yaklaşık 500 metre uzaklıkta ateşli silahla vurulmuş halde cansız bedeni bulundu.

Eymür’ün naaşı, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ilişkin yürütülen soruşturmada jandarma ekipleri, Araç ilçesinden Eymür’ün kullandığı taksiye bindiği tespit edilen M.B.’yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.

M.B., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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