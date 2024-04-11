Kayıp yarış atı tren istasyonunda çıktı. Şaşkına çeviren görüntü

Kaynak: DHA
Kayıp yarış atı tren istasyonunda çıktı. Şaşkına çeviren görüntü
Avustralya’nın New South Wales eyaletindeki tren istasyonunda yarış atı gören yolcular gözlerine inanamadı.

Avustralya’da bir yarış atı, sağanak yağmurdan kaçarak tren istasyonuna sığındı.

5 Nisan’da New South Wales eyaletinde meydana gelen olayda yolcuların beklediği perona giren at, sahibi kendisini gelip alıncaya kadar bir süre etrafta gezdi.

Olaya ilişkin açıklama yapan yetkililer, yarış atının nasıl kaçtığına ilişkin bilgi vermedi. Açıklamada sadece atın, tren istasyonuna sağanak yağıştan kaçmak için sığındığını belirtildi.

Ayrıca yetkililer, atın sahibinin olaydan önce kayıp ihbarında bulunduğunu kaydetti.

Yarış atı kaçıp tren istasyonuna daldı

Yarış atı kaçıp tren istasyonuna daldı

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