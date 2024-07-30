Kayıp yaşlı adam asansör boşluğunda bulundu

Kaynak: İHA
Kayıp yaşlı adam asansör boşluğunda bulundu

Kütahya'da zihinsel engelli yaşlı bir adam asansör boşluğunda sağ olarak bulundu.

Kütahya'da 2 gündür kayıp olan 79 yaşındaki zihinsel engelli şahıs, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda sağ olarak bulundu.

Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Mehmet Ersoy Mahallesi'ndeki bir inşaatta hareketsiz halde yatan kişi olduğu ihbarında bulundu.

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, asansör boşluğunda baygın vaziyette yatan kişinin 2 gündür kayıp olarak aranan Nuri Savaş (79) olduğunu belirledi. Bulunduğu yerden çıkartılan zihinsel engelli yaşlı adam, yapılan ilk müdahalesinin ardandan Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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