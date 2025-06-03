Kayıp yaşlı çiftten acı haber! Cesetleri köy kırsalında ölü bulundu

Kaynak: İHA
Kayıp yaşlı çiftten acı haber! Cesetleri köy kırsalında ölü bulundu

Sivas’ın Suşehri ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan yaşlı çift, köy kırsalında ölü bulundu.

Yapılan incelemelerde, çiftin devrilen traktörün altında kaldıkları tespit edildi.

ODUN TOPLAMAYA GİTTİLER, GERİ DÖNEMEDİLER

Edinilen bilgilere göre, Suşehri ilçesine bağlı Erence Köyü'nde yaşayan Sefer Yılmaz (75) ve eşi Nebile Yılmaz (79), dün sabah saatlerinde odun toplamak amacıyla evlerinden ayrıldı. Gün boyunca kendilerinden haber alınamaması üzerine aile bireyleri arama çalışması başlattı. Sonuç alamayan çocukları, durumu jandarmaya bildirdi.

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ÇİFT KIRSAL ALANDA TRAKTÖRÜN ALTINDA BULUNDU

İhbar üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucunda Yılmaz çifti, köyün kırsal kesiminde devrilmiş bir traktörün altında ölü bulundu. İlk belirlemelere göre, çiftin odun topladıktan sonra dönüş yolunda kaza geçirdiği tahmin ediliyor.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Çiftin cenazeleri, otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı.

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