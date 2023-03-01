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FIFA'da kayıp zaman için radikal karar yolda. Dünya Kupasında denenmişti

FIFA, futbol maçlarında zamandan çalan süreler nedeniyle bir takım değişiklikler yapmayı planlıyor.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 21:19
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Kayıp zaman kararı için FIFA'da görüşmeler başladı

FIFA'da kayıp zaman için radikal karar yolda. Dünya Kupasında denenmişti
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FIFA, son Dünya Kupası'nda radikal bir karar almıştı. 

Oyunun kayıp süresini geri kazanmayı amaçlayan kuruluş, hakemlere tüm duraklama anlarını tam olarak dikkate almaları konusunda talimat vermişti. 

KAYIP ZAMAN TARTIŞILACAK
FIFA, maçlardaki kayıp zamanları "futbol için bir bela" olarak görüyor.
Marca'nın haberine göre; organizasyon kayıp zamanla ilgili önerileri, hafta sonu yapılacak IFAB toplantısında tartışacak.

GOL SEVİNÇLERİ DE EKLENECEK

Yine haberde yer alan bilgiye göre; FIFA, Haziran'dan itibaren gol sevinçlerindeki kayıp zamanı da normal süreye ekleyecek.
Son olarak Dünya Kupası'nda ilk denemesini yapan FIFA'nın kararı sonrası ortalama ekstra zaman süresi 4-5 dakika civarında artış göstermişti. 

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