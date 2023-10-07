Kayışkıran otu neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası olan böbrek ve mesane iltihaplarına iyi gelen kayışkıran otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kayışkıran otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan böbrek ve mesane iltihaplarına iyi gelen kayışkıran otunun faydaları dikkat çekti.

KAYIŞKIRAN OTU NEDİR?

Baklagiller familyasından; boş arazilerde ve kurak yerlerde yeti en 30-60 cm yüksekliğinde çok yıllık dikenli bir bitkidir. Yaprakları kısa saplıdır. Çiçekleri pembedir. Meyveleri küçüktür.

Köklerinde tanen, sakkaroz, zamk, uçucu ve sabit yağ, spinosin ve ononin vardır. Kökleri kullanılır.

KAYIŞKIRAN OTU FAYDALARI

- Terletir ve idrar söktürür. Vücuda rahatlık verir.

-Böbrek taşlarının düşürülmesine yardım eder.

-Böbrek ve mesane iltihaplarını giderir.

-Boğaz ağrılarını geçirir.

-Lenf bezlerinin şişmesi, romatizma, gut, ödeme karşı kullanılır.

-Deri kaşıntısı ve egzamaya karşı kullanılır.

NASIL KULLANILIR?

İki kahve kaşığı Kayışkıran kökü demliğe konur ve üzerine 300-400ml kaynar su ilave edilir ve 30dk demlenmesi beklenir. Demlendikten sonra süzülür. Günde 3 defa yemek aralarında birer bardak içilir.

Uyarı:

Kayışkıran kökünden çay hazırlanılırken asla kaynatılmaması gerekir. Eğer kaynatılırsa birleşimindeki eter yağını kaybeder.

Kayışkıran kökü çayı 1-2hafta süre içildikten sonra 3-4gün ara verilmelidir. Çünkü uzun süre çayının içilmesi etkisinin azalmasına neden olur.

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