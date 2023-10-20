Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 3 Aralık'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvuruların, 30 Ekim'e kadar yapılabileceğini bildirdi.

KAYNAK: AA
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına başvurular başladı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık), 3 Aralık'ta uygulanacak.

Sınava başvurular, 20-30 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak.

Adaylar, başvurularını bugünden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2023-Kaymakamlık Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

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