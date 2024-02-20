Kaymakamlık lojmanına saldıran diğer şüpheli de tutuklandı

Kaynak: İHA
Kaymakamlık lojmanına saldıran diğer şüpheli de tutuklandı
Pendik'te Polis Noktasına Saldırı Düzenleyen İkinci Şüpheli de Tutuklandı.

Pendik Batı Mahallesi'nde 16 Şubat Cuma günü kaymakamlık lojmanının önünde bulunan polis noktasına motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırının ardından başlatılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin Salih Özmen ve Seyithan Karataş olduğu tespit edildi.

7 suç kaydı bulunan Salih Özmen, Kadıköy'de yakalanarak tutuklandı.

31 suç kaydı bulunan Seyithan Karataş ise dün gerçekleştirilen bir operasyonla yakalandı.

SEYİTHAN KARATAŞ'IN İFADESİ

Seyithan Karataş savcılık ifadesinde, Salih Özmen ile görüşmediğini ve aralarında husumet olduğunu belirtti. Olay tarihinde ablasının evinde olduğunu ve ku uçurmak için Şile'ye gittiğini söyledi. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade etti.

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