Kaynak yaparken akıma kapıldı hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrikada çalışan bir işçi, kaynak yaparken elektrik akımına kapıldı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Çitli Mahallesi mevkisinde faaliyet gösteren metal işleme fabrikasında meydana geldi. Nuri M., kaynak yaparken kaynak makinesindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Nuri M. ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.