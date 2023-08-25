Kaynaktan çıkan kıvılcım bahçe ve üzüm bağlarını kül etti

İlçeye bağlı Çamlıpınar köyünde yaşayan Eyüp Çakır’a ait evin bahçe kapısına kaynak yapımı sırasında boş araziye sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Rüzgarın da etkisiyle alevler bir anda büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine köye Çorum, Laçin ve Hamamözü belediyelerine ait çok sayıda itfaiye ve Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazöz gönderildi. Köylülerin de yardımıyla yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangında Yeşilpınar mevkiinde bulunan 150’ye yakın bahçe, üzüm bağları ve çok sayıda ağaç kül oldu.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

