Kaynaktan çıkan kıvılcım bahçe ve üzüm bağlarını kül etti

Çorum’un Laçin ilçesinde kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangında 150 bahçe ve üzüm bağı kül oldu.

KAYNAK: İHA
Kaynaktan çıkan kıvılcım bahçe ve üzüm bağlarını kül etti

İlçeye bağlı Çamlıpınar köyünde yaşayan Eyüp Çakır’a ait evin bahçe kapısına kaynak yapımı sırasında boş araziye sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.

aw016388-04.jpg Rüzgarın da etkisiyle alevler bir anda büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine köye Çorum, Laçin ve Hamamözü belediyelerine ait çok sayıda itfaiye ve Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazöz gönderildi. Köylülerin de yardımıyla yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangında Yeşilpınar mevkiinde bulunan 150’ye yakın bahçe, üzüm bağları ve çok sayıda ağaç kül oldu.

aw016388-04.jpgEkiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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