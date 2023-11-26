Kaynaktan sıçrayan kıvılcım balyayı küle çevirdi

Prefabrik evin altında yapılan kaynağın kıvılcımı saman balyalarını yaktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken saman balyaları küle döndü.

KAYNAK: İHA
Kaynaktan sıçrayan kıvılcım balyayı küle çevirdi

Yangın, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Nene Hatun Caddesi üzerindeki gecekondu bahçesindeki prefabrikte meydana geldi. Ev sahiplerinin prefabrik yapıda kaynak işleri yaptığı sırada kıvılcımın saman balyalarına sıçramasıyla yangın çıktı. Yangını söndüremeyen ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sev edildi. Ev sahiplerini alevlerin sirayet etmediği saman balyalarını küçük iş makinesiyle kurtarmaya çalıştı. Onlarca saman balyasının küle döndüğü yangın yaklaşık 30 dakikada söndürüldü.

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