Karayolu mısırla kaplandı

İHA'nın haberine göre, olay, D-014 Kaynarca-Karasu karayolu Küçükkaynarca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametinde ilerlemekte olan 54 YE 591 plakalı mısır yüklü kamyonun arka kapağı açıldı.

Sürücüsünün durumu fark etmeden yaklaşık 600 metre boyunca ilerlediği istikamete tonlarca mısır saçıldı. Durumun fark edilmesi üzerine sürücü kamyonu durdurdu. Büyük bir kısmı mısırla kaplanan yol trafiğe kapatıldı. Bölgede yol uzun çalışmalar sonucu temizlendi.