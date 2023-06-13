Kaynatıp rengini çıkardı tavada inceltti. Adam giysi yedi

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak paylaştığı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

Uzak Doğu'da çekilen görüntülerde bir adam, giysiyi kaynar kazana atarak kaynattı.

Giysiyi ezerek beyaz boyasını çıkartan adam, yuvarlak bir tavada giysiyi incelterek lavaş haline getirdi.

Lavaşın içine biber koyan adam, dürüm şeklinde giysiyi yedi.

Sosyal medyada video hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcılardan bazıları videonun tamamen kurgudan ibaret olduğunu iddia etti. Bazıları ise gerçek olduğunu savundu.

Söz konusu video, kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.

(Kaynak: Odatv.com)